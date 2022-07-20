Акция «Безопасный двор» прошла в Пскове

09:44, 20 июля 2022, ПАИ

В Пскове прошла профилактическая акция «Безопасный двор». Основными её целями стали разъяснение участникам важности соблюдения требований дорожной безопасности и пропаганда законопослушного поведения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Детям показали техническое оснащение патрульной автомашины и рассказали об особенностях профессии инспектора ДПС ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам, что необходимо обязательно осматривать проезжую часть при выходе из подъезда дома, а также из-за припаркованного во дворе автомобиля или другого препятствия. Очень осмотрительными нужно быть и при движении на роликах, самокате или велосипеде.

В ходе встречи дети прошли блиц-викторину на знание дорожных знаков и правил их расположения, по результатам которой каждый из них получил специальный приз – световозвращатель. С помощью трафаретов юные горожане нанесли на асфальт вблизи дворовой территории и пешеходного перехода предупреждающие надписи и призывы к соблюдению ПДД.

«Особое внимание проезжавших мимо автомобилистов привлекла надпись «Водитель! Пропусти пешехода! Береги нашу жизнь!» на табличках в руках детей, стоявших возле пешеходного перехода. Порадовала организаторов и активная «обратная связь» - водители сигналили детворе, «моргали» ближним светом фар и одобрительными жестами показывали: «Класс!» – отметили в пресс-службе.

Этой акцией и другими подобными профилактическими мероприятиями полицейские рассчитывают привлечь внимание широкой общественности к актуальной проблеме аварийности с участием пешеходов.