2 млн рублей выделят на установку игрового комплекса в Парке Победы в Острове

09:54, 20 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить 2 млн рублей из резервного фонда области на приобретение и установку игрового комплекса в Парке Победы в Острове. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

Решение было принято в рамках рабочего выезда в Островский район