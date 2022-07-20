2 млн рублей выделят на установку игрового комплекса в Парке Победы в Острове
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить 2 млн рублей из резервного фонда области на приобретение и установку игрового комплекса в Парке Победы в Острове. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.
Решение было принято в рамках рабочего выезда в Островский район
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