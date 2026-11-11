ГОСТ на русскую кухню с перечнем из 132 блюд начнёт действовать с 2027 года

15:40, 11 ноября 2026, ПАИ

В России утвердили государственный стандарт на русскую кухню. Он включает технологии приготовления национальных блюд и рекомендации по их подаче. ГОСТ вступит в силу 1 января 2027 года, однако рестораны смогут применять его досрочно. Об этом сообщили в Роскачестве.

В первую редакцию документа вошли 132 блюда. В дальнейшем перечень планируют регулярно пересматривать и дополнять, уточнили в РИА Новости.

Как рассказал глава Роскачества Максим Протасов, разработка стандарта началась после обращения представителей ресторанного бизнеса, которые выступили за единые подходы к представлению традиционной русской кухни.

По его словам, качество ресторанных услуг зависит не только от сервиса и безопасности продуктов, но и от достоверности информации о блюдах, которую заведение предоставляет посетителям.

«Если ресторан заявляет о русской традиционной кухне, потребитель должен понимать, что именно стоит за этим определением и на каких принципах строится приготовление блюд», – отметил Максим Протасов.

Он также подчеркнул, что единые профессиональные ориентиры необходимы как крупным ресторанным сетям, так и независимым заведениям. В Роскачестве рассчитывают, что новый стандарт будет способствовать повышению качества услуг общественного питания и укреплению ответственного отношения бизнеса к потребителям.

О принятии ГОСТа ранее сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на международном форуме «Всемирный день качества».