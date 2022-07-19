В Пскове осудят обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

10:00, 20 июля 2022, ПАИ

В Пскове перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в региональном СУ СК России.

29 декабря 2021 года обвиняемые приехали на окраину Пскова и извлекли из тайников закладки с наркотиками и психотропными вещества в значительном и крупном размере. При попытке покинуть место преступления они были задержаны с поличным патрулирующими данный район полицейскими.

Уголовное дело расследовано Следственным комитетом в связи с ранее занимаемым должностным положением одного из привлекаемых к уголовной ответственности лиц.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.