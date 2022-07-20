Учащихся ПсковГУ приглашают присоединиться к общеобразовательной инициативе «Сириус.Лето: начни свой проект»

10:11, 20 июля 2022, ПАИ

Студентов 3-5 курсов, магистрантов и аспирантов ПсковГУ приглашают принять участие в третьем этапе всероссийской общеобразовательной инициативы «Сириус.Лето: начни свой проект». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Инициатива направлена на создание дополнительных механизмов вовлечения талантливой молодёжи в работу над актуальными задачами научно-технологического развития России.

Организаторами выступают образовательный фонд «Талант и успех», автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Научнотехнологический университет «Сириус» и Минобрнауки России.

В течение учебного года проектные команды, сформированные из числа наставников и школьников, будут выполнять научно-технологические проекты при содействии организаций-заказчиков проектов и региональных центров «Сириус».

В целях оказания социальной поддержки студентам-участникам Минобрнауки реализует программу по содействию их занятости на период выполнения проектов со школьниками. Участниками программы станут студенты, прошедшие конкурсный отбор фонда и сформировавшие проектные команды со школьниками.

В рамках программы подведомственным образовательным организациям высшего образования предоставляется субсидия в целях оплаты труда студентов на период выполнения проектов со школьниками.

Уведомление об участии в программе и количестве студентов-наставников направляет Минобрнауки России в образовательные организации по результатам конкурсного отбора.

Подробная информация об участии в инициативе размещена здесь.