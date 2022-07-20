Пожилая псковичка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев
Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в феврале 61-летняя жительница Пскова осуществила фиктивную регистрацию в одной из деревень Псковского района двух граждан Республики Таджикистан. Ведется следствие.
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