Пожилая псковичка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев

10:12, 20 июля 2022, ПАИ

Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в феврале 61-летняя жительница Пскова осуществила фиктивную регистрацию в одной из деревень Псковского района двух граждан Республики Таджикистан. Ведется следствие.