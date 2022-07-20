10 лет исполнилось ОЭЗ «Моглино»

10:33, 20 июля 2022, ПАИ

Особой экономической зоне «Моглино» исполнилось 10 лет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«10 лет назад председатель правительства РФ подписал постановление о создании в Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». За эти годы была проведена колоссальная работа от создания концепции до строительства, подведения инфраструктуры, привлечения инвесторов», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня в ОЭЗ «Моглино» создано 327 рабочих мест, объём инвестиций составляет 11,9 млрд рублей, а в качестве резидентов зарегистрировано 17 компаний.