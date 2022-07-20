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Постановление о подготовке ЖКХ Пскова к отопительному сезону подписал Борис Елкин

Глава администрации города Пскова Борис Елкин подписал постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В соответствии с документом утвержден состав рабочей комиссии по подготовке ЖКХ Пскова к отопительному сезону и проверке готовности города к зиме в срок до 15 сентября. Возглавил комиссию начальник Управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий.

Постановлением утверждены план мероприятий по подготовке городского жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период и программа проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Всего проверке подлежат 318 городских объектов. Это школы, детские сады, музыкальные, спортивные, художественные школы, учреждения культуры, управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, котельные ПТС. Проверка потребителей тепловой энергии пройдет с 5 сентября по 14 сентября. Теплоснабжающие и теплосетевые организации проверят с 24 октября по 31 октября 2022 года.

Управлению городского хозяйства поручено обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке к отопительному сезону, координацию деятельности МП «Лифтмонтажсервис», жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и управляющих организаций.

Органам и структурным подразделениям администрации города Пскова надлежит обеспечить контроль за подготовкой подведомственных и курируемых организаций и объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Рабочей комиссии поручено контролировать ход подготовки города к зиме и по итогам проверки выдать паспорта готовности к отопительному сезону для потребителей тепловой энергии не позднее 14 сентября, для теплоснабжающих организаций – не позднее 31 октября.

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