Студенты «Летнего университета» изучили свойства мельчайших бактерий в учебной лаборатории ПсковГУ

10:56, 20 июля 2022, ПАИ

Студенты «Летнего университета» изучили свойства мельчайших бактерий в учебной лаборатории ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы с вами должны взять генцианвиолет и капнуть на мазок, а затем подождать от одной до двух минут», – подробно объяснила студентам все этапы лабораторной работы директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ профессор Нина Бугеро.

По результатам работы ребята - участники «Летнего университета», обучающиеся по программе «BioSchool – от теории к эксперименту», проведут первичную идентификацию изучаемых штаммов бактерий кишечной палочки и стафилококка и сделают выводы о принадлежности их к группе Грам+ или Грам-, что позволит оценить их биологические свойства, выявить особенности строения клеточной стенки микроорганизмов. Занятие проходит в учебной лаборатории микробиологии, вирусологии института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, открытой совсем недавно, в феврале этого года, в рамках реализации программы «Приоритет–2030».

Студентка Амина Ахатова внимательно следует всем инструкциям. Сразу видно: дело не в опыте ради опыта, а в неподдельном интересе к предмету, стремлении найти ответ на поставленные вопросы. После генцианвиолета окраска по Граму продолжается. Теперь приходит очередь двух других красителей – раствора Люголя и водного фуксина. Затем препарат надо промыть водой, высушить фильтрованной бумагой и провести иммерсионную микроскопию.

«Мы использовали слабоселективную дифференциально-диагностическую питательную среду для выделения энтеробактерий на примере стафилококка, – рассказала Нина Бугеро. – Окрашивание по Граму микроорганизмов позволит установить наличие бактерий в образце и дифференцировать их как грамположительные либо грамотрицательные. При этом в мазке грам+ будут окрашены в фиолетовый цвет, а грам- в розовый. Окраска по Граму почти всегда является первым шагом в предварительной идентификации бактериального организма. Хотя окраска по Граму является ценным диагностическим инструментом как в клинических, так и в исследовательских условиях, не все бактерии могут быть окончательно классифицированы с помощью этого метода. Это приводит к образованию грамвариабельных и грамнеопределимых групп».

В увеличительном стекле микроскопа – целая вселенная: фиолетовые гроздья, сгустки и одиночные капельки микроорганизмов. На одном квадратном сантиметре насчитывается более тысячи клеток стафилококков. Студенты собираются вокруг микроскопов: ребята обсуждают результаты, делятся впечатлениями, фотографируют увиденное на телефоны.