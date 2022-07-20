Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты «Летнего университета» изучили свойства мельчайших бактерий в учебной лаборатории ПсковГУ

Студенты «Летнего университета» изучили свойства мельчайших бактерий в учебной лаборатории ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы с вами должны взять генцианвиолет и капнуть на мазок, а затем подождать от одной до двух минут», – подробно объяснила студентам все этапы лабораторной работы директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ профессор Нина Бугеро.

По результатам работы ребята - участники «Летнего университета», обучающиеся по программе «BioSchool – от теории к эксперименту», проведут первичную идентификацию изучаемых штаммов бактерий кишечной палочки и стафилококка и сделают выводы о принадлежности их к группе Грам+ или Грам-, что позволит оценить их биологические свойства, выявить особенности строения клеточной стенки микроорганизмов. Занятие проходит в учебной лаборатории микробиологии, вирусологии института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, открытой совсем недавно, в феврале этого года, в рамках реализации программы «Приоритет–2030». 

Студентка Амина Ахатова внимательно следует всем инструкциям. Сразу видно: дело не в опыте ради опыта, а в неподдельном интересе к предмету, стремлении найти ответ на поставленные вопросы. После генцианвиолета окраска по Граму продолжается. Теперь приходит очередь двух других красителей – раствора Люголя и водного фуксина. Затем препарат надо промыть водой, высушить фильтрованной бумагой и провести иммерсионную микроскопию.

«Мы использовали слабоселективную дифференциально-диагностическую питательную среду для выделения энтеробактерий на примере стафилококка, – рассказала Нина Бугеро. – Окрашивание по Граму микроорганизмов позволит установить наличие бактерий в образце и дифференцировать их как грамположительные либо грамотрицательные. При этом в мазке грам+ будут окрашены в фиолетовый цвет, а грам- в розовый. Окраска по Граму почти всегда является первым шагом в предварительной идентификации бактериального организма. Хотя окраска по Граму является ценным диагностическим инструментом как в клинических, так и в исследовательских условиях, не все бактерии могут быть окончательно классифицированы с помощью этого метода. Это приводит к образованию грамвариабельных и грамнеопределимых групп».

В увеличительном стекле микроскопа – целая вселенная: фиолетовые гроздья, сгустки и одиночные капельки микроорганизмов. На одном квадратном сантиметре насчитывается более тысячи клеток стафилококков. Студенты собираются вокруг микроскопов: ребята обсуждают результаты, делятся впечатлениями, фотографируют увиденное на телефоны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 июля 2022

Выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове
20 июля 2022

Сильный ветер повалил ветви деревьев в Бежаницах
20 июля 2022

Псковичи могут принять участие во флешмобе «Люблю Псков за...»
20 июля 2022

В Пскове устраняют последствия сильного ветра
20 июля 2022

Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022

ФОТО Как идёт реконструкция Советского моста
20 июля 2022

Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе
20 июля 2022

Контактная выставка кошек в Пскове работает с просроченными документами


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...