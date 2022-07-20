На 17 % уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день

11:09, 20 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 110 человек. Это на 17 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

19 июля в стране выявлено 5 685 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 4 317 человек, умерло 37 пациентов.

Всего по состоянию на 20 июля в России выявлено 18 504 729 случаев заболевания коронавирусом, 17 919 843 человека выздоровело, 381 997 – умерло.