На 17 % уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 110 человек. Это на 17 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
19 июля в стране выявлено 5 685 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 4 317 человек, умерло 37 пациентов.
Всего по состоянию на 20 июля в России выявлено 18 504 729 случаев заболевания коронавирусом, 17 919 843 человека выздоровело, 381 997 – умерло.
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