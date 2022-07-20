Прокатиться к морю и погулять с Пушкиным смогут псковичи в День города

11:12, 20 июля 2022, ПАИ

23 июля, в День города, псковские библиотекари повезут своих читателей к морю и позовут на прогулку с Пушкиным, сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

В сквере Искусств на Четырёх углах в Псокве 23 июля с 14:00 до 16:00 будет работать традиционная праздничная площадка «О Псков мой, город-книгочей!» (в качестве названия использована вольная цитата из стихотворения псковского поэта Александра Гусева «Музеи нынче стали в моде…»).

Библиотечный праздник начнётся с интерактивной программы для юных читателей по мотивам музыкального сборника «По просторам левой-правой с музыкантом дядей Славой», автором которого является обладатель звания «Душа земли Псковской» в номинации «Самодеятельный поэт и композитор» Вячеслав Рахман. Вячеслав предложит детям прокатиться на воображаемом паровозе к морю, потанцевать, а также разгадать загадки, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, в краеведческих викторинах, в настольных играх, в фото- и видеосессии.

Участники праздника также смогут выйти к «открытому микрофону» и почитать стихотворения, в том числе собственные. А для тех, кто захочет мастерить, библиотекари будут проводить мастер-классы: по изготовлению медальонов с видами Пскова и флюгеров с символикой нашего города.

В 15:00 псковские библиотекари в рамках акции «Псковский буккроссинг, или Путешествующая книга» представят читающей публике новые краеведческие издания и книги о Великой Отечественной войне, которые можно будет бесплатно взять домой, чтобы прочитать, а потом передать своим друзьям и знакомым, чтобы те тоже прочли и дали почитать кому-то ещё.

Одновременно в сквере будут работать выставки, посвящённые освобождению города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, а также архитекторам Пскова, 100-летию Елены Морозкиной и выставка-портрет Всеволода Смирнова, а ведущие этих выставок будут рассказывать псковичам и гостям города малоизвестные факты из истории Пскова.

Кроме того, в «Лавке автора», которая откроется в сквере Искусств, можно будет не только приобрести книги псковских писателей и поэтов, но и пообщаться с ними лично и, конечно, получить автограф. Авторы (Диана Константинова, Татьяна Рыжова, Ирена Панченко, Андрей Бениаминов, Иван Иванов) также выйдут к «открытому микрофону», чтобы почитать псковичам свои произведения, а Вячеслав Рахман исполнит песни собственного сочинения, которые он написал, вдохновившись стихотворениями псковских поэтов.

Вдобавок в этот день псковские библиотекари собираются представить читателям свой новый путеводитель по городу. В этой уникальной книге они собрали и верифицировали все свидетельства о пребывании Александра Пушкина в Пскове и ближайших пригородах, скрупулёзно перечислили все места губернского города, которые поэт посещал, а также рассказали, при каких обстоятельствах он там присутствовал. Вы узнаете, с кем из псковичей поэт общался, как он отзывался о местных жителях, чем его так раздосадовали псковские ямщики, каким каламбуром встретил его один из псковских священников и какая болезнь заставила Пушкина обратиться в Псковскую врачебную управу.