Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино

73-летний советский и латвийский актер Ивар Калныньш заявил о том, что больше не будет сниматься в российском кино. Об этом он сообщил на YouTube-шоу «Живой гвоздь».

Артист поведал, что не жалеет о том, что снимался в российских проектах, однако с начала спецоперации на Украине они перестали быть для него значимыми.

«Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон города Домодедово Московской области), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет», — заявил Калныньш.

При этом актер добавил, что благодарен российским коллегам, а также режиссерам, с которыми работал большую часть творческой карьеры. Сейчас Калныньш играет в Малом и Новом театрах в Риге и не собирается возвращаться в Россию.

«Все гастроли остановились. Жаль, будем ждать лучших времен. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно», — уверен артист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 июля 2022

Выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове
20 июля 2022

Сильный ветер повалил ветви деревьев в Бежаницах
20 июля 2022

Псковичи могут принять участие во флешмобе «Люблю Псков за...»
20 июля 2022

В Пскове устраняют последствия сильного ветра
20 июля 2022

Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022

ФОТО Как идёт реконструкция Советского моста
20 июля 2022

Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе
20 июля 2022

Контактная выставка кошек в Пскове продолжает работать незаконно

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...