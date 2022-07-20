Марафон о праздновании Дня города Пскова пройдёт в медиацентре ПАИ

11:42, 20 июля 2022, ПАИ

Марафон о праздновании Дня города Пскова состоится в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 20 июля.

На марафоне ожидаются известные спикеры, в том числе и федеральные, которые расскажут самые интересные подробности о праздновании Дня города: где и что пройдёт, на каких площадках и во сколько, какие сюрпризы готовят для псковичей.

Отметим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.