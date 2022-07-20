Лето с палаткой: псковские випы рассказали об отдыхе на природе

12:07, 20 июля 2022, ПАИ

Лето – самое лучшее время для отдыха. А где можно хорошо отдохнуть, если не на природе? Берег реки, колышущиеся от ветра деревья, залитый солнцем пляж и стоящая на берегу палатка... Идиллия. Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, как они относятся к походам с палатками, и поделились своими самыми приятными воспоминаниями и мечтами.

Глава Дновского района Михаил Шауркин:

Практически всю свою службу я ходил на полевые выходы. Но если говорить о походах как о развлечении, последний раз это было во время турслета в школе. Я тогда был комсоргом, и это накладывало определённую ответственность: я должен был быть активным, заводить всех и водить в походы. И я всегда это делал.

Сейчас я, наверно, хочу к этому вернуться и съездить в поход с палаткой. Как раз недавно купил. Она еще новая, я ее даже не раскладывал. У меня намечается отпуск, хочу съездить с палаткой в Карелию всей семьей. Я там не был ни разу, несмотря на то что мы здесь рядом находимся: как-то работа не позволяла. Я даже отпуска все проводил на работе.

А так, конечно, знаете, заданный вопрос можно сопоставить с таким: почему ты не ходишь на лыжах? Знаете, в армии мне навсегда отбили желание ходить на лыжах. Я свои 500 сибирских километров на лыжах в минус 30-35 уже прошёл. Больше не хочу.

Зачет ещё был не по тебе лично, а именно по взводу, т. е. не по тому, кто первый прибежал, а по тому, кто последний пришел. У меня была хорошая выносливость, и нас таких во взводе было человек шесть, мы тащили вторую пару лыж на себе, потом клали туда тех, у кого больше не было сил, и тащили их как волокуши за собой. Знаете, я столько находился на лыжах, я больше не хочу. С палаткой меня уже отпустило, но с лыжами до сих пор нет.

Председатель ТИК Островского района Валентина Егорова:

Отдых с палаткой – мечта всей моей жизни. Когда мы в молодости были в лагерях, студенческих отрядах и в различных поездках, то отдыхали именно в палатках. Это незабываемое впечатление, которое осталось на всю жизнь.

Сейчас так получается, что выдвижение всех кандидатов и подготовка к выборам проходит в летний период. А уже осенью с палатками ездить не очень удобно. Поэтому, естественно, эта мечта еще остается, и я ее обязательно буду воплощать в жизнь.

У нас есть и резиновая лодка, и палатка – все необходимое для такого отдыха. Поэтому со своими детьми, внуками, конечно, я обязательно это планирую.

Врио председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

У меня вообще отношения с отдыхом, наверно, не самые лучшие. Не каждый день можно себе его позволить и не всегда есть возможность таких долгосрочных выездов, ведь отдых с палатками предполагает ночевку. Плюс локация, как правило, не около дома находится. Но вместе с тем формат-то классный, интересный.

В Псковской области мы сейчас всё больше развиваем палаточные лагеря, потому что это здорово: единение с природой, выход из бетонных стен... Совсем другие ощущения.

Последний раз я был с палатками на Талабских островах. Мне очень понравилось, погода была замечательная. Единственно - озеро цвело. Но тут никуда не денешься.

Но самое, наверно, яркое впечатление – это поход еще в мою бытность, по-моему, школьником с палатками в Новороссийск: там замечательные места. Помню Новогирское ущелье, палатки на берегу горного ручья и абсолютную темень, потому что ты находишься в расщелине между гор и из-за нависающих сверху деревьев ночью не видно вообще ничего.

Такие длительные переходы по диким пляжам — это исконный отдых для души. Это, наверно, позволяет любому человеку как-то перенастроиться, сбросить оковы привычного, выйти за рамки замыленных каких-то систем осязания в мире, даже в своем собственном.

Председатель ТИК Великолукского района Олеся Егорова:

На самом деле в моей жизни было много походов с палатками, причём многодневных. Когда дети были маленькие, а я еще была секретарем комиссии, тогда у меня было больше свободного времени.

Помню, что в прошлом году мы ездили на озеро Псово в Куньинском районе. Когда мы приехали – все уже было для нас готово. Мы очень хотели встретить рассвет, поэтому мы проснулись очень рано (кто проснулся): старшая дочка проснулась, я и сын, а остальные спали. И это было, конечно, очень впечатляюще: огромное озеро и над ним восход солнца – просто красота.

Мы очень такое любим. И иногда, когда у нас не получается выехать, а так хочется этой атмосферы - костер, палатки, мы на даче это делаем: разбираем палатку и ночуем там.

Однажды таким образом мы даже попали под дождь и грозу, стало капать с крыши… Но это же приключение, это прекрасная идея. И мы этим пользуемся, потому что в силу занятости не всегда получается делать то, чего мы хотим.

Председатель ТИК Печорского района Наталья Спиридонова

Мы отдыхали с палатками последний раз два года назад со всей семьей в Печорском районе, на Калацком озере. Там мы провели два дня.

Мечтаем в следующий раз отдохнуть дня три на Чудском озере. Там, говорят, очень прекрасное озеро и природа. Я там ни разу не была, и вот моя мечта – туда поехать.

Отдых в палатке запомнился природой. Было очень тепло, жаркое лето было, собирали чернику, землянику как раз в лесу в это время – и отдых на природе, и свежий воздух. А комаров не было почему-то.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

Палаточный отдых у меня пока только в планах. Понятно, что когда-то в школьные годы ходили в походы, ночевали, кашу варили, а сейчас…

Воспоминания из молодости, из школьного времени о походах самые приятные. Во-первых, это друзья, это школьные подруги, это бессонные ночи на туристическом слете. Когда ты днем кросс-поход бегаешь, ночью не спишь, а утром опять на каких-то соревнованиях… ну очень здорово!

Очень хочется оставить телефон дома и на два-три дня уйти в поход. Туда, где нет связи.