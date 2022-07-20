Треть жилых домов в Пскове готова к отопительному сезону

12:12, 20 июля 2022, ПАИ

Псковские тепловые сети в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию о готовности всех объектов города к отопительному сезону 2022-2023.

Информация о готовности будет публиковаться в группе Теплосетей еженедельно. В настоящее время к отопительному сезону полностью готова только одна управляющая организация «ТЭЗ и ИС», в которую входят 39 жилых домов.

ООО «Сервис» показало готовность 96,6%. Из 58 жилых домов к приёму тепла готовы 56. ООО «Домоуправление №8» показало готовность 93,3%. Из 15 жилых домов готовы к приёму тепла 14.

Всего в Пскове из 1299 жилых домов к отопительному сезону готовы 433 дома (33,3%). Школьные и дошкольные образовательные учреждения показали готовность в 98,9% (из 89 готовы 88), учреждения здравоохранения города – 28,6% (готовы 4 из 14).