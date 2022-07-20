Скамейки отремонтировали на улице Чудской в Пскове

12:15, 20 июля 2022, ПАИ

Скамейки на пешеходной зоне вдоль улицы Чудской отремонтировали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на депутата гордумы Григория Стороненкова.

Он отметил, что жалоба на поломанные скамейки поступила от местных жителей.

В результате депутатского запроса управление городского хозяйства администрации Пскова отреагировало на просьбы псковичей.

«Благодарим УГХ и лично Александра Грацкого за оперативное решение вопроса», – добавил Григорий Стороненков.