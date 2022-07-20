Определены лауреаты премий правительства Псковской области

12:18, 20 июля 2022, ПАИ

В Псковской области озвучены имена лауреатов премий правительства региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного правительства.

В 2022 году лауреатами стали Татьяна Наместникова за книгу «Восточное Причудье: путешествие со смыслом»; Марина Пахоменкова за монографическое исследование «Дворянство и город Новоржев Псковской губернии в истории России XVI-XX веков»; Ирина Лукина за программу «Сквозь время. Маймин»; Валерий Сапега за передвижной выставочный проект «Тепло души и рук творенье»; Дмитрий Белюков, Галина Ковалева, Галина Трофимова (посмертно) за издательский проект краеведческий альманах «Великолукский вестник»; Николай Хондзинский за фестиваль классической музыки «Музыка на воде», а также Геннадий Алексеев за серию работ «Земля родная».

Напомним, что премии ежегодно присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области культуры и искусства, журналистики, дизайна и архитектуры, сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие направлено на сохранение и развитие творческого потенциала Псковской области.