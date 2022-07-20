Уведомления о накопленных пенсионных правах получают жители Псковской области

12:24, 20 июля 2022, ПАИ

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова пояснила, что информирование производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

«В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии», - отметила Наталья Мельникова.

По ее словам, проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, данная информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.