Пскович стал участником морской молодёжной биологической школы РГО

12:28, 20 июля 2022, ПАИ

Студент 4-го курса Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Илья Тимофеев принимает участие в морской биологической школе, организованной Севастопольским штабом РГО с 18 по 25 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участники проекта проводят исследования морских акваторий сразу по нескольким направлениям. Они изучают динамические процессы в водной среде, физические процессы и явления в системе океан – атмосферу, биогеохимию морских экосистем, а также осваивают методы и средства океанографических измерений.

Школа проходит на базе института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. В её работе принимают участие 15 лучших молодых специалистов из числа активистов молодёжных клубов РГО, прошедших конкурсный отбор.

«Ребята познакомятся с методами ихтиологических исследований и молекулярно-генетических исследований гидробионтов, побывают на судне «Профессор Водяницкий», где тоже познакомятся с оборудованием, с приборной базой и результатами исследований, которое осуществляет научно-исследовательское судно. Пообщаются с учёными, с руководителями научных экспедиций, – рассказал директор института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН Роман Горбунов. – Они смогут прикоснуться к тому, что делает лаборатория, и, может быть, включатся в эти процессы».

В первый день ребята познакомились с организаторами школы и сотрудниками института биологии, а уже во второй день прослушали лекции по научной работе института, обновили свои знания по правильной постановке экспериментов, познакомились с методами молекулярно-генетических анализов. Ведущий научный сотрудник института Екатерина Водясова провела с молодыми учёными исследования. Ребята экстрагировали ДНК одного представителя морского фитопланктона отдела Bacillariophyta, подготовили её для дальнейшего секвенирования и в конце концов установили генетический код микроводоросли.

«Школа только за два дня показала уникальные методы исследования морского биоразнообразия, – отметил участник проекта Илья Тимофеев. – Очень радует, что институт действительно готов сотрудничать и уже предлагает направления для партнёрства. По окончании школы мы в группах должны написать статью уровня ВАК, Ядро РИНЦ, и сейчас я уверен, что это будет плодотворная и результативная работа, так как в школе представляется отличная для этого база».

Добавим, преподавателями в проекте выступят профессоры исследовательского центра, многие из которых не раз были в различных научных экспедициях. Для поступивших подготовлена обширная программа на неделю.