Псковскую молодёжь приглашают на образовательный форум «Ладога»

12:43, 20 июля 2022, ПАИ

Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» пройдёт в Ленинградской области с 5 по 11 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Цель форума – формирование патриотической повестки и конструктивного мышления молодёжи для устойчивого развития малых территорий регионов Северо-Запада путём расширения знаний, развития навыков и компетенций участников молодёжных сообществ СЗФО и России.

Форум пройдёт в формате очного присутствия по следующим направлениям: гражданская патриотика, военная патриотика, профилактика деструктивных настроений в молодёжной среде. Данные направления реализуются через восемь образовательных потоков: «Школа сохранения исторической памяти» для участников молодёжных сообществ патриотической направленности, военно-патриотических клубов и поисковых объединений, студентов, сотрудников библиотек и архивов, краеведов, «Современный защитник Отечества» для юнармейцев, представителей военно-патриотических клубов, педагогов, старших вожатых, «Центр системного воспитания «Я созидаю будущее» для молодых работников учреждений культуры, предпринимателей, педагогов, «Россия – наука и достижения» для молодых учёных, медиаактивистов, журналистов, филологов и лингвистов, «Наследие Петра I на Северо-Западе России» для молодых сотрудников библиотек и архивов, учителей истории, краеведов, «Школа ценностей» организована совместно с РПЦ, «Киберфрон» для курсантов военных вузов и сотрудников высокотехнологичных предприятий, «Лаборатория правды» для молодёжных СМИ, представителей молодёжных советов, студентов университетов.

Традиционно в рамках форума пройдёт всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в 15 номинациях.

Регистрация на форум продлится до 25 июля здесь.