До +28 градусов жары обещают псковичам 21 июля
21 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью ожидается +10...+15 градусов, днём +23...+28 градусов.
Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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