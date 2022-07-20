Налоговые и земельные вопросы обсудил с гражданами на приёме в областном Собрании Александр Братчиков

13:28, 20 июля 2022, ПАИ

С предложением о снижении налоговой нагрузки на бизнес обратился к вице-спикеру Псковского областного Собрания Александру Братчикову проживающий в Пскове гражданин Виталий Смолицкий. На приёме в Собрании заявитель поделился с депутатом своими соображениями о необходимости внесения изменений в областной закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Предлагаю снизить ставку налога по «упрощёнке», это позволит увеличить экономическую активность граждан, юридических лиц, и привлечь деньги в областной бюджет», – озвучил суть инициативы Виталий Смолицкий.

Александр Братчиков подтвердил, что регулирование ставок налога по упрощённой системе налогообложения находится в компетенции региона. «Мы над этим вопросом работаем и не раз поднимали эту тему, – согласился депутат. – В Санкт-Петербурге, например, ставка – 7 %, а у нас – 15 %, и некоторые компании пытаются перерегистрироваться в тех регионах, где налог меньше».

В то же время Александр Братчиков пояснил, что к определению налоговой политики и формированию доходной базы бюджета необходимо подходить комплексно и учитывать различные экономические факторы. «Мы все понимаем, что бюджет – дело серьёзное, и возможность уменьшения налоговых ставок должна быть проработана с правительством региона», – сказал вице-спикер и пообещал обсудить предложение с председателем областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Кроме того, на приём к заместителю председателя Собрания пришёл пскович Ирфан Нурдинов. Военный пенсионер поделился идеями расширения территории школы № 5 – по его мнению, свободный земельный участок, находящийся в непосредственной близости от образовательного учреждения, можно было бы использовать для организации досуга детей и занятий спортом.

Александр Братчиков пояснил, что земля, о которой идёт речь, не принадлежит городу. «Территория школы – это земли муниципального образования, а за забором – Министерства обороны. Мы пытаемся добиться передачи не только этого участка, но и другой земли в районе Дома офицеров, и не раз обращались в Минобороны, но пока решения нет», – проинформировал гражданина депутат.

Вице-спикер отметил, что вопрос передачи в муниципальную собственность земель, принадлежащих военному ведомству, движется медленно, но результата всё-таки удаётся добиться. Так, на баланс Пскова уже переданы дороги на улицах Шестака и Доставалова, а также большой земельный участок, где построены корпуса новой инфекционной больницы.