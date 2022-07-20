Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового российского движения детей и молодёжи

13:43, 20 июля 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодёжи. Предложение он принял 20 июля на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена», сообщает ТАСС.

Возглавить наблюдательный совет главе государства предложила одна из участниц встречи.

Президент отметил, что дети пока, возможно, знают меньше, чем взрослые, «но они чувствуют острее, они более искренни», поэтому общение детей со взрослыми полезно и для тех, и для других. «Поэтому предложение твоё с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдёт на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения, и всем его участникам», – сказал президент.

Напомним, что 14 июля Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.