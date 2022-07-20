Как снять качественный репортаж, узнали участники «Летнего университета» в Пскове

14:11, 20 июля 2022, ПАИ

20 июля на площадке ПсковГУ заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов провёл для студентов «Летнего университета» лекцию на тему «Как снять телевизионный репортаж, чтобы его смотрели все». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Встреча прошла в рамках образовательной программы «Start media: интенсив по созданию информационного портала». По итогам обучения участники «Летнего университета» придумают формы медиапродуктов, которые разместят на своём портале, разработкой которого ребята вместе со спикерами занимаются в течение всего курса.

На второй части занятия ребята отправились в АНО ИД «Медиацентр 60», где на лекции узнают, как выстраивать работу со СМИ.

Напомним, федеральный проект «Летний университет», оператором которого является Псковский государственный университет, стартовал на площадке 14 российских вузов. Координатором мероприятий выступает Министерство науки и высшего образования России. Участниками проекта стали более 700 студентов из девяти стран мира: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Сирии, ДНР и ЛНР.

Кроме того, сквозным направлением, которое будет реализовано во всех вузах, станет «Акселератор социального проектирования». Программу разработали в ПсковГУ. Каждый участник «Летнего университета» в составе группы сможет не только создать паспорт социального проекта, но и наметить шаги по его реализации. «Акселератором» запланировано по шесть лекционных и практических занятий. Все проекты примут участие в межуниверситетском конкурсе, по результатам которого будет определено три победителя.

Кроме образовательной составляющей, студентов ждут экскурсионные программы, спортивные мероприятия, кружки по интересам, а также тематические встречи, форумы, мастер-классы. Принимающей стороной оплачивается проезд, проживание, питание, обучение, экскурсионная программа и досуговые мероприятия.