Владимир Путин дал школьникам совет, как не превратиться в «ботаников»

14:31, 20 июля 2022, ПАИ

Увлечения различными видами деятельности способны не только обогатить человека, но и помочь ему «не превратиться в ботаника». Такое мнение в среду, 20 июля, озвучил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».

Глава государства по видеосвязи пообщался с участниками конкурса «Большая перемена». К президенту обратился 13-летний житель Козельска Максим Алферов, который рассказал, как много у него увлечений.

«Ты сказал, что увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, сегодня - программированием. Знаешь, что хотел бы посоветовать, хотя, наверное, лучше не советовать, ты сам разберешься, но вот какие мысли приходят в голову: ты не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком», - обратился Путин к подростку.

Кроме того, в ходе встречи с финалистами конкурса Владимир Путин с удовольствием принял предложение возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи.