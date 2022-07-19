Автобус с детьми перевернулся на трассе в Алтайском крае

14:40, 20 июля 2022, ПАИ

Автобус с детьми 20 июля перевернулся на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 33 ребенка и двое взрослых.

По прибытии предварительно установлено, что сегодня около 16 часов 00 минут [12 часов по мск. - ПАИ] на автодороге К-12 «Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай» произошел съезд пассажирского автобуса с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. О пострадавших информации нет.