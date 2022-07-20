Пьяный печерянин угнал автомобиль и устроил ДТП

15:11, 20 июля 2022, ПАИ

В Печорах полиция установила местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 15 июля из гаража у дома на улице Рижской в городе Печоры был совершен угон автомобиля «Киа Рио». Владелец в это время находился в отъезде.

Угнанную иномарку вскоре обнаружили на Псковском шоссе в Печорах после дорожно-транспортного происшествия. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский», установлен безработный 35-летний местный житель, который подозревается в совершении данного противоправного деяния.

По версии следствия, мужчина открыл гараж ключом, который хозяин хранил в определенном месте, и злоумышленник знал о нем. Он решил прокатиться на чужом автомобиле, однако, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Машина перевернулась, а угонщик скрылся.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.