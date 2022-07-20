Операция «Мак-2022» продолжается в Псковской области

15:22, 20 июля 2022, ПАИ

В Псковской области сотрудники полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами ведут работу в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Ее второй этап будет проходить до 29 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи Управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Гражданам советуют обратить особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества, подчеркнули в полиции.

Операция «Мак-2022» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по телефону доверия: (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49, телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: (8112) 59-37-00.