Выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове

15:29, 20 июля 2022, ПАИ

Выставку «Выбор Руси – православная вера» в преддверии Дня крещения Руси (28 июля) подготовили в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В экспозиции представлено более 50 изданий о православии, его истории, подвижниках и устроителях Святой Руси.

«Так, Алексей Карпов свой исторический труд «Владимир Святой» посвятил великому киевскому князю Владимиру Святославовичу, крестителю русской земли, личность которого окутана тайной, легендами и преданиями. В приложении к изданию помещены тексты древнейших русских сочинений о святом князе. А иерей Сергей Разумцев в книге «Княгиня Ольга и первые христиане на Руси» рассказывает о первой христианской правительнице и бабушке князя Владимира Святого. Она заложила основу мощного единого государства, а церковь канонизировала её как равноапостольную, поскольку её служение Богу можно сравнить с миссионерским подвигом святых апостолов», – рассказали в библиотеке.

Особое место в экспозиции занимают книги серии «Помощь святых», разрешенной к печати издательским советом Русской православной церкви. Жития и заветы Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Матроны Московской, Ксении Блаженной и других святых, чудеса, ими совершенные, станут помощью и защитой для всех страждущих, отметили в учреждении.

Литературная серия «Жизнь замечательных людей» на выставке представлена биографиями подвижников православной веры патриархов Гермогена, Тихона, Сергия.

«Ценители псковской истории на книжной выставке «Выбор Руси – православная вера» найдут для себя литературу о монастырях и церквях нашей земли, памятных местах, связанных с именами святой равноапостольной княгини Ольги, святых благоверных князей Александра Невского и Довмонта-Тимофея Псковского. В экспозиции также есть письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина), жития преподобных Симеона Псково-Печерского и Саввы Крыпецкого, которые многим помогали духовными советами, всегда находя то, что было нужно и спасительно для каждого человека», – добавили в библиотеке.

Выставка будет работать в библиотеке на улице Конной, 6 до 1 августа.