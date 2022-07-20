Псковичам предлагают поделиться практиками добрососедских отношений

15:43, 20 июля 2022, ПАИ

Псковичам предлагают поделиться практиками добрососедских отношений в многоквартирных домах на Всероссийском форуме «Социальные практики добрососедства», который пройдет с 12 по 14 октября в Москве в Общественной палате Российской Федерации, сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе мероприятия участники поделятся практиками сохранения и развития добрососедских отношений, обменяются опытом между организациями, использующими технологии добрососедства в своей работе, современными практиками в области управления МКД.

Программа форума включает в себя пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе встречи с представителями организаций жителей, лидеров ТОС и председателей советов многоквартирных домов, обучающие мастер-классы.