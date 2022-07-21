Хотим благоустроить еще пять территорий – ПАИ-live с Григорием Стороненковым

17:27, 20 июля 2022, ПАИ

Очередным гостем ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков. В беседе с ним ведущая программы Лариса Малкова узнала, в чем секрет активности жителей микрорайона № 12, как разрешился спор с энергетиками и каковы планы на следующую пятилетку.

Праздник с историей

– Дума шестого созыва ушла в историю, но работа продолжается. Округ № 12 только что провел праздник – «Макушка лета». Кстати, Григорий Иванович, почему у вас такие активные граждане? Не потому ли, что там остался костяк боевых комсомольцев с завода «Тиконд»?

– Да, и это тоже имеет большое значение. Во-первых, это бывшие заводские районы: «Тиконда» и кабельного завода. Люди друг друга знали, была атмосфера деревни, в которой вместе решали вопросы, вместе проводили праздники. По сути, когда я стал депутатом, фактически эту традицию постарался продолжить. И новые люди, которые вливались в этот район при строительстве новых домов, включались в эту культуру, атмосферу, вносили что-то новое.

– Костяк остался и присоединяются новые жители микрорайона?

– Да.

– Но уже другое поколение.

– Да, уже их дети.

– Активны сейчас ребята?

– Очень! У нас сейчас самые активные – это молодежь: ребята с 25 где-то до 30 лет. Они бурлят фантазиями, что-то хотят менять, что-то хотят организовывать. И это мероприятие – «Макушка лета» – возникло как идея: а давайте сделаем праздник микрорайона. И мы стали искать, к чему бы привязаться в этой истории. У нас есть краевед Олег Павлович Ивченко. Стали копаться и нашли, что праздник Петра и Павла был престольным праздником бывших деревень Овсище, Алмазово, Хлыпино, Каковище.

– Вот сколько было деревень!

– Да. Мы решили сделать праздник либо 12-го, либо 14-го числа. Так как 12-го был дождь, решили сделать 14-го. Потом посмотрим, куда его передвинуть и в каком формате все это сделать. Сейчас мероприятие прошло в формате детского праздника. Было очень много детей.

– Да, детей очень много, микрорайон большой и развивается.

– Родителей где-то около 200 человек, но в основном были дети. На этом празднике мы чествовали наших активистов. Мы вручали грамоты главы города, все прошло весело, дружно, интересно, и даже дождь, который случился в конце праздника, стал некой вишенкой на этом празднике жизни. Все прятались под зонтами, укрытиями, все были вместе, и атмосфера единения еще усилилась.

Дорогу осилит идущий

– Работа в округе продолжается, не останавливаясь ни на один день. Обозначьте основные направления, вопросы, проблемы, которые нужно решать в ближайшие годы.

– Важным является развитие проекта планировки, а ключевыми моментами будут строительство дороги Алехина – Техническая (это основная магистраль, и на нее будут нанизываться все остальные межквартальные проезды, вся логика транспортной развязки), пристройка к школе, потому что количество учащихся уже перевалило за тысячу человек, а школа рассчитана на тысячу.

– Это учебная пристройка?

– Учебная, к школе. Детский сад мы уже построили и сняли напряжение в этом вопросе. Далее строительство пришкольного стадиона и спортивного комплекса в районе улицы Леона Поземского. Самое главное – мы выделили место под поликлинику! Если все это будет завершено, это будет комфортное место для проживания.

– Но это работа не одного года. Сколько нужно времени, как думаете?

– Дорогу осилит идущий.

– Год, два, три, десять?

– Знаете, некоторые вопросы удивительно могут решиться очень быстро, а некоторые долгоиграющие, как с дорогой Алехина – Техническая: кто же знал, что мы ее проектировать будем три года? И еще эта работа не закончена.

– Это связано с энергетиками?

– Да, это связано с энергетиками, с согласованием выноса сетей. Но в июне было совещание между подрядчиком, энергетиками и администрацией города и достигнуто соглашение, какие сети выносить, как они будут выноситься, какие кабельные линии будут. Фактически сейчас надо занести изменения в проектную документацию, согласовать окончательный вариант с энергетиками и вынести это все на госэкспертизу, и все. Я считаю, что в ближайшее время этот этап будет закончен.

– Лед тронулся. Мы еще несколько месяцев назад говорили с вами об этом, но тогда все было зыбко.

– Да, совершенно верно.

– А как реализуется участие в программе «Комфортная городская среда»? Какие планы по участию в этой программе?

– За эту пятилетку у нас были успешно реализованы или реализуются планы обустройства комфортной городской среды как на дворовых территориях, так и в общественных пространствах. Все получается, и мы сейчас вынесли на обсуждение еще территории, которые будем благоустраивать. Люди высказывают свои мнения в отношении тех или иных территорий, будем сейчас делать эскизные проекты и подавать заявки. Это будет некий план развития на пятилетку.

– Какие территории?

– Ориентировочно их сформировалось пять: это зона отдыха около Чертова ручья, она у нас заложена в проекте планировки, это зеленая зона, которая не обустроена, на улице Чудской, Ижорского Батальона, далее зеленая зона на Ипподромной (жители уже давно хотят организовать сквер), и еще две зоны мы сейчас обсуждаем. Сейчас идет живое обсуждение, пока рано озвучивать решения, потому что нет понимания, что именно мы будем делать.

Округ взаимопомощи

– Что будет завершено в ближайшее время? Парк Гагарина и пляж?

– На парк Гагарина контракт продлили до 1 октября, до 1 сентября должно быть закончено благоустройство дорожек, все в окончательном виде должно быть, на следующей неделе должны включить в парке освещение.

– Парк уже практически готов?

– Да. До 1 сентября будут поставлены скамеечки, и до 1 октября установят детскую площадку, воркаут-площадку и многофункциональный спортивный комплекс. У нас был заложен в план стадион, но дело в том, что существенно изменились цены на все МАФ, соответственно, многие поставщики не могут предоставить то, что было запланировано, и сейчас внесено изменение в контракт, будут скорректированы суммы. Его закончат, но вот срок, к сожалению, не могу назвать…

– А пляж на какой стадии?

– В этом году мы только выиграли в голосовании, а благоустройство пляжа – в 2023 году. Конечно, хотелось бы не только детские формы поставить, но и благоустроить его в целом – сделать дорожки, прибрежную зону облагородить, поставить скамеечки, места для переодевания, может, сделать мангальные зоны, т. е. все сделать так, чтобы это было культурно.

– Чтобы все не происходило стихийно?

– Да. Поставить контейнерные площадки, санузел – это тоже важно. И если средства на детские и спортивную площадки мы выиграли, это будет установлено в 2023 году, то на все, что я перечислил дополнительно, к сожалению, денег нет пока. Будем думать, на средства из каких источников возможно это сделать. По крайней мере, есть такая цель.

– А что скажете по поводу дворовых территорий?

– Были заявлены 23 дворовые территории, и мы сделали уже 19. Я считаю, это неплохой результат. Делаем, работаем. Те, кто когда-то сомневались, что это реально, сейчас уже жалеют, что они не подали вовремя заявку (но они подали чуть попозже).

– Когда сдаются новые жилые комплексы, там уже благоустроены дворы?

– Да.

– Проблемы с парковками нет?

– Нет. Дело в том, что у нас в проект планировки было занесено количество парковочных мест больше, чем тогда предполагалось нормами градостроительного проектирования.

– На всякий случай побольше?

– Да. Если их тогда было по нормам 0,24, то мы уже заложили 0,64, т. е. это 64 машино-места на сто квартир. И все новые дома, которые возводятся, уже с таким количеством парковочных мест. А сейчас градостроительные нормативы еще изменились: если вновь будет что-то проектироваться, то сейчас коэффициент 0,9.

– Т. е. на семью два автомобиля?

– Нет, на сто квартир – 90 машино-мест. Кто-то, по статистике, имеет одну машину, кто-то ни одной машины не имеет, а кто-то имеет и несколько. Но тут семьи разные и запросы разные.

– Григорий Иванович, желаю вам успехов, чтобы все получилось вместе с жителями.

– Да! У нас дружный район, и все вопросы мы решаем вместе, сообща, так что мне просто посчастливилось, что у нас такие активные люди и готовы выходить, помогать, вникают в суть вопросов: фактически они мои помощники, а я по мере сил их помощник.