Более 100 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

17:03, 20 июля 2022, ПАИ

Более 300,2 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 104 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 504 729 случаев заболевания коронавирусом, 17 919 843 человека выздоровело, 381 997 – умерло.