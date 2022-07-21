Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около тысячи залпов выпустят в небо над Псковом в честь Дня города

Около тысячи залпов выпустят в небо над Псковом в честь Дня города, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В небо взметнутся около 1000 залпов. Кульминацией станет трехуровневый салют в форме российского триколора», — рассказал сити-менеджер.

Праздничный фейерверк пройдет на набережной реки Великой 23 июля в 23:00 и продлится 7 минут.

Добавим, что в День города псковичей ждёт праздник спорта. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 июля 2022

О самообороне, ароматных булочках и праздничном флешмобе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
20 июля 2022

Театрально-концертная дирекция Псковской области опубликовала ещё одну серию псковских сказок

20 июля 2022

В Пскове продолжает работу ремесленная ярмарка
20 июля 2022

Фермерская ярмарка в Пскове станет постоянной
20 июля 2022

Памятное мероприятие в честь воинов-освободителей Горайского края прошло в деревне Козлово
20 июля 2022

В Санкт-Петербурге предложили создать патрули для городских уток
20 июля 2022

В День города пройдёт юбилейный праздник псковского пирога
20 июля 2022

Союз женщин России в Псковской области продолжил акцию «Солдатская посылка»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...