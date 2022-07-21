Около тысячи залпов выпустят в небо над Псковом в честь Дня города

17:05, 20 июля 2022, ПАИ

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Около тысячи залпов выпустят в небо над Псковом в честь Дня города, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В небо взметнутся около 1000 залпов. Кульминацией станет трехуровневый салют в форме российского триколора», — рассказал сити-менеджер.

Праздничный фейерверк пройдет на набережной реки Великой 23 июля в 23:00 и продлится 7 минут.

Добавим, что в День города псковичей ждёт праздник спорта. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.