Солистки шоу «Soprano Турецкого» рассказали, что псковичам ждать на их выступлении

17:41, 20 июля 2022, ПАИ

Хедлайнером масштабного праздничного концерта, который пройдёт на Октябрьской площади в Пскове в честь Дня города, станет шоу «Soprano Турецкого». Солистки шоу пообщались с журналистами ПАИ и рассказали, что псковичам ждать от их выступления.

Тамара Мадебадзе сообщила, что сейчас они находятся в Москве и очень ждут приезда в Псков. «Псков, жди нас, хотим поздравить тебя с Днем города», — заявила девушка.

Она напомнила, что в субботу они устроят в Пскове большой грандиозный праздник единения душ, единения сердец и единения псковичей. «Будет много тепла, любви, всё как обычно», — отметила она.

Анастасия Панфилова добавила, что тоже никогда не была в Пскове и очень рада, что ей выпала возможность посетить город. «Для нас большая честь поздравить Псков с Днем города», — подчеркнула певица.

Екатерина Мурашко рассказала, что для концерта коллектив подготовил свои самые любимые композиции, которым всегда охотно подпевают их слушатели. Она отметила, что если псковичи заранее ознакомятся с репертуаром «Soprano Турецкого» на ютубе, то на концерте с лёгкостью смогут подпевать.

Также певицы рассказали, что они приедут в Псков накануне Дня города, и отметили, что у них будет несколько часов для того, чтобы прогуляться по городу. «Мы очень любим посещать достопримечательности всех городов, где бываем. И пожалуй, со всеми желающими мы сфотографируемся. Но, наверно, проще это сделать после концерта», — отметила Тамара Мадебадзе.

Большой праздничный концерт на Октябрьской площади начнется в 19:00 концертом псковской кавер-группы «Красивая». Далее в программе выступления арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.