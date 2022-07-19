Житель Локнянского района получил условный срок за попытку незаконного сбыта патронов и взрывчатых веществ

17:23, 20 июля 2022, ПАИ

Бежаницкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в попытке незаконного сбыта патронов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

22 марта обвиняемый находился возле дома по месту своего жительства в деревне Голенищево Локнянского района. Он продал лицу, участвующему в проведении оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка», 6 патронов для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия, 167 г дымного пороха, 10 г бездымного пороха, а также 392 г тротила (тринитротолуола), изготовленных промышленным способом.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.