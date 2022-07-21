Павел Желтов – о фестивале «На рубежах Пскова»: Мы рассматриваем этот проект как событийный туризм

17:45, 20 июля 2022, ПАИ

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» рассматривается как событийный туризм, который поможет развить территорию Псковщины в сфере туризма. Этот фестиваль может стать точкой притяжения аудитории. Об этом на марафоне в медиацентре ПАИ рассказал председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», реконструктор Павел Желтов.

«Нам действительно очень интересно развивать и рассказывать о малоизвестных событиях битвы за Ленинград, которая происходила на совершенно огромнейшей территории не только в Ленинградской области, но и в Новгородской, Псковской, в Карелии», - поделился реконструктор.

Он также отметил, что изначально проект собирались проводить в другое время года и при других обстоятельствах. Поэтому организаторы выбрали тему партизанского движения на территории Псковской области. «Теперь проект существует в рамках Дня города Пскова: не все помнят, почему этот день выбран в качестве дня города, что в эти дни происходило», - добавил Желтов.