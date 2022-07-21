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Общество

Ольга Тимофеева поделилась мнением о важности тревел-шоу «Национальность.ru»

Очень важно знать и понимать традиции каждого народа, чтобы уважать и чтить их, считает председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, комментируя новое тревел-шоу «Национальность.ru», в рамках которого популярные телеведущие рассказывают о народах, проживающих на территории России.

«Единение народа проявляется, в том числе, и в том, чтобы каждый представлял себе какую-то аутентичность или идентичность народов, которые находятся в семье Российской Федерации. Очень важно понимать традиции каждого народа, чтобы уважать и чтить их», – отметила она. Также Ольга Тимофеева отметила, что этот проект важен ещё и потому, что 2022-й год в России объявлен «Годом культурного наследия народов России».

Председатель комитета по культуре Псковской области отметила, что в первую очередь проект рассчитан именно на молодежную аудиторию. «Именно для них и делается этот проект. Для того, чтобы они стали, так скажем, хранителями наследия непосредственно той или иной местности», – добавила она.

В России летом запустили новое тревел-шоу «Национальность.ru». В рамках программы ведущие посетят различные уголки России и выяснят на практике, насколько правдивы стереотипы о народах. В сети уже опубликованы программы о кабардинцах, карачаевцах, чувашах, осетинах, марийцах и других народах. Всего планируется выпустить несколько сотен программ. Ведущими тревел-шоу стали известные тревел-блогеры: Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов. Посмотреть выпуски можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/nationalityru).

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