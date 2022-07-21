Ещё два советских памятника снесут в Риге

18:05, 20 июля 2022, ПАИ

Депутаты Рижской думы 20 июля на внеочередном заседании поддержали идею демонтажа ещё двух советских памятников: одного в Межапарке, а другого – в Яунциемсе, сообщают федеральные СМИ.

Напомним, ранее правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

Добавим, что на днях Латвия отказалась передавать властям Ленинградской области памятник воинам-освободителям, который собираются снести в Риге.