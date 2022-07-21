В Великих Луках приняли укладку асфальта вдоль улицы Дружбы

18:21, 20 июля 2022, ПАИ

Сегодня, 20 июля, прошла приёмка работ по укладке нового асфальта вдоль улицы Дружбы в Великих Луках, начиная от поликлиники №2 и вдоль улицы Вагонной. Об этом сообщает «Луки.ру» со ссылкой на депутата Великолукской городской Думы Елену Чернозубову.



«Сразу скажу, что ремонт этой части тротуара – долгожданное событие для жителей Северного микрорайона. Здесь всегда много людей, рядом многоквартирные дома, магазины, поликлиника и детский сад. Неоднократно получала жалобы на пешеходную зону, которая была в плачевном состоянии», – пояснила депутат.



По словам Елены Чернозубовой, претензий к подрядчику нет, но было замечание по въездам во дворы: там после дождя образовывались лужи. ДСУ проработало этот вопрос и въезды заасфальтировали.



Ремонт тротуара выполнен за счёт средств муниципалитета.