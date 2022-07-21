Театрально-концертная дирекция Псковской области опубликовала ещё одну серию псковских сказок
Ещё одну серию псковских народных сказок опубликовала в своём паблике Театрально-концертная дирекция Псковской области. Это уже вторая по счёту сказка. Предыдущую можно найти в паблике дирекции Вконтакте.
В этот раз зрителям предлагают познакомиться с очень хитрой лисицей и убедиться, что не стоит доверять первому встречному, даже если он очень красиво говорит.
«Смотрите сказку «Как лиса бабку лечила» вместе с детьми и делитесь своими впечатлениями. Нам это очень важно», – попросили участники проекта.
Проект подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке Комитета по культуре Псковской области.
Режиссёр-постановщик – Нина Витковская.
Звукорежиссёр – Дмитрий Волхонов.
Актёры-кукольники – Юлия и Николай Зубрилины.
Художник-кукольник – Мария Воробьёва.
Операторская группа – TM VIDEOMAKING.
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