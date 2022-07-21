ВИДЕО В одном из Псковских домов доставщик воды совершил непотребство

19:57, 20 июля 2022, ПАИ

Жители дома № 7 по улице Ижорского батальона в Пскове шокированы видео с камеры наблюдения. Она запечатлела сотрудника фирмы по доставке воды. Зайдя в лифт, молодой человек первым делом помочился, окропив в том числе, и бутыли с водой. А в подъезде умудрился походя разбить застекленную дверь. Об этом случае сегодня пишет издание «Псковская правда».

Виктория Смирнова, мастер участка управляющей компании «УМР-12», в ведении которой находится дом № 7 по улице Ижорского батальона, сообщила «Псковской правде», что ситуация уже урегулирована. «Мы сегодня созвонились с директором организации. Он сразу вошел в положение. Было сообщение, что уволили данного сотрудника и возместили ущерб: замену стекла и работу уборщицы», – рассказала она.

В объяснительной молодой человек написал, что «неожиданно возникла такая физиологическая потребность».

«Ждали мы, конечно, извинений от человека, который это сделал, но от него звонков не было», – добавила Виктория Смирнова.