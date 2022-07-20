Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Великих Луках проходят сборы фигуристок школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга

Занятия проходят интенсивно с 8 утра до 9 вечера, под четким контролем профессиональных тренеров. Фото: Великолукская правда. Новости

Воспитанницы школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга оттачивают свои навыки на базе спорткомплекса «Айсберг». С 18 по 30 июля каждый их день расписан буквально по минутам. Одну из таких тренировок удалось посетить корреспонденту районной газеты «Великолукская правда. Новости».

Занятия проходят интенсивно с 8 утра до 9 вечера, под четким контролем профессиональных тренеров. Девушки не только рассекают на льду. В программе обязательные растяжки, хореография и бассейн. И все это в одном спорткомплексе.

Аксель, винт, вращения и каскады – юные фигуристки показывают настоящий класс. Признаются: ледовое покрытие в великолукском «Айсберге» отлично подходит для тренировок по синхронному катанию на коньках.

Фото Великолукская правда. Новости

Как рассказала корреспонденту фигуристка команды «Санрайз-1» Александра Княжева, в Санкт-Петербурге даже жестче бывают покрытия, а здесь лед мягкий, можно быстрее разгоняться.

Гостьи из северной столицы выбрали великолукский «Айсберг» не случайно, так как температурный режим и лед в спорткомплексе такие же, как и зимой. «Довольно тепло здесь, лед, площадка и раздевалки комфортные. Очень добродушный коллектив спорткомплекса», – поделилась впечатлениями тренер команды «Санрайз-1» Наталья Говенко.

«Качество, дисциплина и красота спортсменок впечатляют так же, как и работа тренера с хореографом. Мы рады их приветствовать и надеемся дальше взаимодействовать с фигуристами, – отметила директор СОК «Айсберг» Ольга Чупрова и добавила, – Это очень зрелищно и для нашего города необычно, потому что уровень подготовки высочайший».

Отточить свои навыки в Великие Луки приехали 4 команды фигуристок по 80 человек. Среди них есть призеры всероссийских соревнований. Например, команда юниоров «Санрайз-1» – многократные бронзовые призеры чемпионата России, в этом году стали серебряными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 июля 2022

В Великих Луках проходят сборы фигуристок школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга

20 июля 2022

Праздник спорта ждёт псковичей в День города
20 июля 2022

Международный день шахмат празднуют 20 июля
19 июля 2022

В Пскове вейкбордисты поборются за приз в 300 тыс. руб.
19 июля 2022

Псковский врач назвал идеальный вид спорта для девочек
18 июля 2022

Псковские спортсмены завоевали бронзу на Первенстве России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет
18 июля 2022

Псковские росгвардейцы стали призерами по военно-прикладному спорту
17 июля 2022

В Пскове открыта регистрация на игры V этапа городского Кубка по быстрым шахматам и блицу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...