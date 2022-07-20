В Великих Луках проходят сборы фигуристок школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга

22:04, 20 июля 2022, ПАИ

Воспитанницы школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга оттачивают свои навыки на базе спорткомплекса «Айсберг». С 18 по 30 июля каждый их день расписан буквально по минутам. Одну из таких тренировок удалось посетить корреспонденту районной газеты «Великолукская правда. Новости».



Занятия проходят интенсивно с 8 утра до 9 вечера, под четким контролем профессиональных тренеров. Девушки не только рассекают на льду. В программе обязательные растяжки, хореография и бассейн. И все это в одном спорткомплексе.



Аксель, винт, вращения и каскады – юные фигуристки показывают настоящий класс. Признаются: ледовое покрытие в великолукском «Айсберге» отлично подходит для тренировок по синхронному катанию на коньках.

Как рассказала корреспонденту фигуристка команды «Санрайз-1» Александра Княжева, в Санкт-Петербурге даже жестче бывают покрытия, а здесь лед мягкий, можно быстрее разгоняться.



Гостьи из северной столицы выбрали великолукский «Айсберг» не случайно, так как температурный режим и лед в спорткомплексе такие же, как и зимой. «Довольно тепло здесь, лед, площадка и раздевалки комфортные. Очень добродушный коллектив спорткомплекса», – поделилась впечатлениями тренер команды «Санрайз-1» Наталья Говенко.



«Качество, дисциплина и красота спортсменок впечатляют так же, как и работа тренера с хореографом. Мы рады их приветствовать и надеемся дальше взаимодействовать с фигуристами, – отметила директор СОК «Айсберг» Ольга Чупрова и добавила, – Это очень зрелищно и для нашего города необычно, потому что уровень подготовки высочайший».



Отточить свои навыки в Великие Луки приехали 4 команды фигуристок по 80 человек. Среди них есть призеры всероссийских соревнований. Например, команда юниоров «Санрайз-1» – многократные бронзовые призеры чемпионата России, в этом году стали серебряными.