В Пскове продолжает работу ремесленная ярмарка
Ремесленная ярмарка будет работать в Пскове до 23 июля. Большой выбор различных сувениров и изделий псковского производства ждёт жителей города и его гостей по адресу: Октябрьский проспект 14. Корреспондент ПАИ побывала на ярмарке и поделилась своими впечатлениями.
Живописные открытки с Псковом и Псковской областью, местные цукаты, грибы, чай, солёная карамель с необычными вкусами, свечи ручной работы и сборники псковских сказок – выбор на ярмарке большой и каждый найдет что-то по душе.
На ярмарке также представлена коллекция древнерусских, этнических украшений из Великого Новгорода: серьги, кольца, браслеты из латуни, меди и серебра.
А если вы – турист, и не знаете куда сходить, там вас будет ждать домик с буклетами Туристического информационного центра о достопримечательностях города.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
О самообороне, ароматных булочках и праздничном флешмобе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Театрально-концертная дирекция Псковской области опубликовала ещё одну серию псковских сказок
Памятное мероприятие в честь воинов-освободителей Горайского края прошло в деревне Козлово