В Пскове продолжает работу ремесленная ярмарка

23:30, 20 июля 2022, ПАИ

Ремесленная ярмарка будет работать в Пскове до 23 июля. Большой выбор различных сувениров и изделий псковского производства ждёт жителей города и его гостей по адресу: Октябрьский проспект 14. Корреспондент ПАИ побывала на ярмарке и поделилась своими впечатлениями.



Живописные открытки с Псковом и Псковской областью, местные цукаты, грибы, чай, солёная карамель с необычными вкусами, свечи ручной работы и сборники псковских сказок – выбор на ярмарке большой и каждый найдет что-то по душе.



На ярмарке также представлена коллекция древнерусских, этнических украшений из Великого Новгорода: серьги, кольца, браслеты из латуни, меди и серебра.



А если вы – турист, и не знаете куда сходить, там вас будет ждать домик с буклетами Туристического информационного центра о достопримечательностях города.