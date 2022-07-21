В День города пройдёт юбилейный праздник псковского пирога

21:07, 20 июля 2022, ПАИ

Пятый юбилейный праздник псковского пирога пройдет в День города Пскова 23 июля, с 10 утра до 10 вечера в Парке строителей, сообщают организаторы.

Праздник псковского пирога уже стал доброй ежегодной традицией, и жители Пскова и области, и даже туристы уже любят и ждут его, ведь все знают, что каждый год в Пскове пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете.

Псковский край издавна славился своими пирогами, поэтому именно пирог, пирожок был выбран предметом праздника.

Гостей праздника ждет яркая развлекательная программа, мастер-классы и дегустации, ярмарка мастеров и фермеров, весёлый забег «официантов» и, конечно, конкурс пирогов!

В день мероприятия угощать пирогами будут не только непосредственно на празднике, но и во многих кафе и ресторанах Пскова и области.

Всё подробности на официальном сайте и в группе Праздник Псковского пирога Вконтакте.

Все материалы ПАИ о праздновании Дня города можно читать по ссылке.