Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фермерская ярмарка в Пскове станет постоянной

В Пскове на постоянной основе открывается фермерская ярмарка. Фото: Золотой

В ближайшую пятницу на улице Карла Маркса в Пскове пройдёт фермерская ярмарка. Об этом в эфире радиостанции «Седьмое небо» рассказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

«Мы планируем, что фермерская ярмарка будет еженедельной. Она будет проходить практически напротив общежития педагогического университета на пересечении Карла Маркса и Воровского. Сейчас мы там смогли установить красивые палатки, подвести электричество, сделать оформление. Пока она будет работать с 10 утра до 19 часов по пятницам, а в субботу до 16.00. Возможно, продлим её и на воскресный день.

Мы активно взаимодействовали с областным комитетом по сельскому хозяйству. Они всех фермеров знают. Была адресная рассылка. Запланировано 32 торговых места. На сегодняшний день запланировано 26 фермерских хозяйств. Превалировать будет сезонная овощная продукция, но будут молочные и мясные продукты», – сообщил Павел Волков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 июля 2022

О самообороне, ароматных булочках и праздничном флешмобе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
20 июля 2022

Театрально-концертная дирекция Псковской области опубликовала ещё одну серию псковских сказок

20 июля 2022

В Пскове продолжает работу ремесленная ярмарка
20 июля 2022

Фермерская ярмарка в Пскове станет постоянной
20 июля 2022

Памятное мероприятие в честь воинов-освободителей Горайского края прошло в деревне Козлово
20 июля 2022

В Санкт-Петербурге предложили создать патрули для городских уток
20 июля 2022

В День города пройдёт юбилейный праздник псковского пирога
20 июля 2022

Союз женщин России в Псковской области продолжил акцию «Солдатская посылка»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...