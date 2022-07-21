Фермерская ярмарка в Пскове станет постоянной

22:40, 20 июля 2022, ПАИ

В ближайшую пятницу на улице Карла Маркса в Пскове пройдёт фермерская ярмарка. Об этом в эфире радиостанции «Седьмое небо» рассказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

«Мы планируем, что фермерская ярмарка будет еженедельной. Она будет проходить практически напротив общежития педагогического университета на пересечении Карла Маркса и Воровского. Сейчас мы там смогли установить красивые палатки, подвести электричество, сделать оформление. Пока она будет работать с 10 утра до 19 часов по пятницам, а в субботу до 16.00. Возможно, продлим её и на воскресный день.

Мы активно взаимодействовали с областным комитетом по сельскому хозяйству. Они всех фермеров знают. Была адресная рассылка. Запланировано 32 торговых места. На сегодняшний день запланировано 26 фермерских хозяйств. Превалировать будет сезонная овощная продукция, но будут молочные и мясные продукты», – сообщил Павел Волков.