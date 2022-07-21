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Прокопий Жнец: традиции и приметы на 21 июля

Святого великомученика Прокопия вспоминали на Руси 21 июля. Мученика подвергали многократным пыткам, заставляли отречься от веры, но он был непреклонен, сообщает calend.ru.

На Руси Прокопий был известен под именем Жнеца, или Жатвенника, поскольку с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого, после чего накрывали столы.

На Прокопия было принято произносить различные заговоры. Например, такой — чтобы не уставала спина во время жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне, рабу Божию, жать, да не скудаться».

Существовал также заговор на то, чтобы не жалили осы. Он звучал так: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».

Люди верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год. Поэтому на Прокопия многие специально выходили в поле — поискать камаху.

С Прокопия начинала поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве.

«Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», — такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом не простым — мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», — замечали люди.

Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота. «На острую косу — много сенокосу», — приговаривали крестьяне, выходя в луга.

Приметы:

  • Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
  • Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.
  • Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.
  • Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.
  • Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.
  • Пчелы злее стали – скоро начнется жара.

 

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