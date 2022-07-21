Прокопий Жнец: традиции и приметы на 21 июля

07:03, 21 июля 2022, ПАИ

Святого великомученика Прокопия вспоминали на Руси 21 июля. Мученика подвергали многократным пыткам, заставляли отречься от веры, но он был непреклонен, сообщает calend.ru.

На Руси Прокопий был известен под именем Жнеца, или Жатвенника, поскольку с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого, после чего накрывали столы.

На Прокопия было принято произносить различные заговоры. Например, такой — чтобы не уставала спина во время жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне, рабу Божию, жать, да не скудаться».

Существовал также заговор на то, чтобы не жалили осы. Он звучал так: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».

Люди верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год. Поэтому на Прокопия многие специально выходили в поле — поискать камаху.

С Прокопия начинала поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве.

«Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», — такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом не простым — мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», — замечали люди.

Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота. «На острую косу — много сенокосу», — приговаривали крестьяне, выходя в луга.

Приметы: