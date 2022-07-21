В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить здоровье детей во время отдыха
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как сохранить здоровье детей во время отдыха. Пост они опубликовали в Telegram-канале ведомства.
«Лето традиционно становится сезоном путешествий и активного отдыха с детьми. Роспотребнадзор напоминает, что внимательное отношение к детям – залог безопасного и здорового отдыха. Информация о том, как сохранить здоровье детей, поможет избежать отравлений, травм и несчастных случаев», - отметили в пресс-службе.
Общие рекомендации:
- Внимательно следите за ребёнком. Не позволяйте ему самостоятельно, без присмотра ответственного взрослого уходить в лес, к водоемам.
- Не оставляйте детей под присмотром других детей.
- Не оставляйте детей одних в машине.
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