Тала Нещадимова рассказала о погоде на День города

08:27, 21 июля 2022, ПАИ

Повышение температуры воздуха ожидается в Псковской области 22-23 июля, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем повышение температуры, даже жару, 22-23 июля до +25...+28 градусов тепла», — пояснила синоптик.

Она также отметила, что ветреная погода, которая была в Пскове до 21 июля, закончится. «Сегодня уже будет комфортно, а в пятницу-субботу, возможно, в отдельных районах даже будет жарко», — пояснила она.

По словам Талы Нещадимовой, после этого погода вновь изменится: очередной фронт принесет в регион дожди. Погода прогнозируется неустойчивая, но теплая, отметила руководитель Псковского гидрометцентра.