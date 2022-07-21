Ремонт великолукской школы №1 выполнен на 45%

08:08, 21 июля 2022, ПАИ

Ремонтные работы в школе № 1 в Великих Луках выполнены более чем на 45 %. Об этом заявил глава города Николай Козловский после рабочего визита на объект.

На данный момент на объекте работает более 60 специалистов, ведутся ремонтно-штукатурные работы по фасаду здания, выполняется монтаж перегородок из гипсокартона, работают маляры, производится заливка и бетонирование кровли. Срок сдачи школы — конец 2022 года.



«Контроль за капитальным ремонтом ведётся в ежедневном режиме. За это благодарю директора школы Воробьеву Елену Вячеславовну», — отметил Николай Козловский.

На капитальный ремонт школы выделено более 121 миллиона рублей. На эти средства планируют оборудовать на первом этаже гардероб, медицинский пункт и процедурную, туалетные комнаты, в том числе для маломобильных групп населения, и многое другое. Также предусматривается оборудование линии раздачи и расширение обеденного зала. Будут увеличены кабинеты технологии, информатики, а также библиотека.