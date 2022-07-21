В России предложили увеличить налоговый вычет за недвижимость

07:44, 21 июля 2022, ПАИ

В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания «Этажи», сообщают «Известия».

В настоящее время возможен возврат 13% максимум с 2 млн рублей, т. е. 260 тысяч рублей. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей, но с тех пор цены на жилье в России увеличились в среднем на 124%. Только с марта 2020 года рост составил 52%, отметил директор компании Ильдар Хусаинов.

По его мнению, целесообразно будет увеличить лимит до 6 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью «квадрата», а для остальных регионов достаточно будет поднять лимит до 4 млн рублей. Тогда выплаты с 6 млн вырастут до 780 тыс. рублей, с 4 млн — до 520 тыс.

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в Минфин. В министерстве финансов сказали, что получили обращение и рассмотрят предложения в установленном порядке.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев инициативу поддержал. Он отметил, что нужно делать все для того, чтобы повысить уровень доступности жилья для россиян и создавать любые благоприятные условия. По его мнению, повысить лимит вполне возможно. Кроме того, оформление налогового вычета необходимо упростить, уверен парламентарий.